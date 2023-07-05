Senfonik konser

Sosyal medya platformlarında paylaştığı rap parçalarıyla müzik dünyasına kendini sevdiren Botan, DJ Mahmut Orhan ile birlikte elektronik hip-hop türünde bir çalışmaya imza attı. Botan ve Orhan Küçükçitlik Park'ta sahne aldı. İkiliye Tolga Taviş yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik etti. Botan ve Mahmut Orhan yeni parçalarını binlerce kişinin karşısında performans sergileyerek dinleyicilerinin beğenisine sundu.