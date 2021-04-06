Senaristler psikolog yardımı almalı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, dizi senaristlerini, yazdığı hikayeler nedeniyle eleştirdi. Önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ayşe Mine, ekrana gelen dizilerin insanlara kötülük aşıladığını söyledi. Türkiye'de dizi senaristlerine "Bu kadar kötü nasıl düşünüp yazabiliyorlar? Bir kötülük aşılıyorlar. Olamaz diyorum. Bu kadar kötü nasıl düşündü, nasıl yazdı, ne oldu?" diye yüklenen usta müzisyen, konuşmasının sonunda senaristlerin psikolog ve psikiyatriden yardım almasını önerdi. Müzikseverlerin, şarkı söyleyenlerin sesine hiç dikkat etmediğini de sözlerine ekleyen ''Tesadüfen stüdyoda bir sanatçının detoneleri düzeltilirken şahit oldum. Sese kimsenin takıldığı yok. İki yerde çıksın yer yerinden oynuyor'' diye konuştu.

