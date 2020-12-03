'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?'nün Hülya'sı Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova

Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filminde Neslihan Yeldan'ın oynadığı hayat kadını Hülya karakterini Tuba Aydın canlandıracak. Rolü için gece dışarı çıkıp filme hazırlandığını söyleyen Aydın, "Tarlabaşı’nda pavyonlardan çıkan kadınları gözlem yaptım. Konuşurken nasıl kelimeler kullandıklarını, tavırlarını, yürüyüşlerini inceledim” dedi.