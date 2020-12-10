Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti

Küçükken hep olmak istediği moda tasarımcılığını hayata geçiren Neslihan Yeldan, ‘’Yol beni oyunculuğa götürdü ama garip bir şekilde bu kısıtlı zamanlar genç kızlık hayallerime ulaştırdı. Biraz gecikmeli de olsa düşlerime ulaşıyorum’’ dedi. Oyuncu, yeni koleksiyonunu kadınlara armağan ettiğini de ekledi.

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