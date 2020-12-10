10 Aralık 2020 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 14:30:00
Sen Çal Kapımı'nın yıldızlarından Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti
‘Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Neslihan Yeldan, 17 yaşındaki hayalini gerçekleştirdi.
Küçükken hep olmak istediği moda tasarımcılığını hayata geçiren Neslihan Yeldan, ‘’Yol beni oyunculuğa götürdü ama garip bir şekilde bu kısıtlı zamanlar genç kızlık hayallerime ulaştırdı. Biraz gecikmeli de olsa düşlerime ulaşıyorum’’ dedi. Oyuncu, yeni koleksiyonunu kadınlara armağan ettiğini de ekledi.
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