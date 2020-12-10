  • BIST
    1366.1
  • Dolar
    7,8674
  • Euro
    9,5202
  • Altın
    464,2090
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'ın gurur günü!
Avrupalı siyasetçiden 15 Temmuz itirafı!
Yunanistan itirafları peş peşe sıraladı
BioNTech ve Pfizer'in verileri hacklendi
"Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"
Zirveden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkar mı?
Aman dikkat çok kuvvetli geliyor
Adaylığına ittifak karar verecek!
Atina, Avrupa'yı yaptırıma ikna edemedi
Elysee Sarayı'nda rezillik!
Fransa nefret suçu işliyor!
Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de gerilimi Yunanistan tırmandırıyor
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Ben aşımı olacağım
Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi
Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu
Defne Samyeli yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi
Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti
Sude Zülal Güler: Mottom iyi ve farklı olmak
Dedikodu cildinizi yaşlandırır
Deniz Akkaya rengarenk halleriyle dikkat çekti
Böyle mutluyuz
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u kitap alışverişinde
10 Aralık 2020 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 14:30:00

Sen Çal Kapımı'nın yıldızlarından Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti

ABONE OL

‘Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Neslihan Yeldan, 17 yaşındaki hayalini gerçekleştirdi.

Küçükken hep olmak istediği moda tasarımcılığını hayata geçiren Neslihan Yeldan, ‘’Yol beni oyunculuğa götürdü ama garip bir şekilde bu kısıtlı zamanlar genç kızlık hayallerime ulaştırdı. Biraz gecikmeli de olsa düşlerime ulaşıyorum’’ dedi. Oyuncu, yeni koleksiyonunu kadınlara armağan ettiğini de ekledi. 

RECEP ASLAN

Etiketler : Neslihan Yeldan Sen Çal Kapımı dizi oyuncu magazin
Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'

Hacı Sabancı kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de belirtmiş'
"Hırsım çocukluğumda kaldı"

"Hırsım çocukluğumda kaldı"
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Seneye nikah var

Seneye nikah var
Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum

Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum
Eski halime döndüm

Eski halime döndüm
Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine

Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
Gençleşmiş hissettiren bir hayat

Gençleşmiş hissettiren bir hayat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER