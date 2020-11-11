11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20:00
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Kovid-19 önlemlerinde de tarzlarını gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz hafta görüntülenen Sen Çal Kapımı başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in kullandıkları maskenin 245 TL değerinde olduğu öğrenildi. Tek kullanımlık özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için ‘Pandemide de modayı takip ediyorlar’ şeklinde yorumlar yapıldı.
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- Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
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