Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum
‘Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda set çıkışı objektiflere yansıdı.
Daha önce bir röportajında ‘Yılbaşında sapıtmaktansa dua ederek yeni yıla giriyorum' diyen Bürsin, ilginç bir yılbaşı anısının sorulması üzerine ”Genelde yılbaşında evde olduğum için benim için değişen bir şey yok’’ dedi. Bürsin, rol arkadaşı Melisa Döngel ile birlikte olduğu iddiaları karşısında “Biz çok yakın arkadaşız” yanıtını verdi.