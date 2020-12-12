12 Aralık 2020 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 17:13:00
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den set fotoğrafı! 'Gidebildiğim yer tek yer karavan'
'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel, set arasından fotoğrafını yayımladı.
“En fazla gidebildiğim yer diğer karavan” notuyla dizi setinde koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyulduğunu gösteren oyuncu Hande Erçel, ortalıkta gezmediği mesajını da vermiş oldu. Oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.
- Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
- Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
- Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
- Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
- Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
- Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek