Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den set fotoğrafı! 'Gidebildiğim yer tek yer karavan'

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den set fotoğrafı! 'Gidebildiğim yer tek yer karavan'

“En fazla gidebildiğim yer diğer karavan” notuyla dizi setinde koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyulduğunu gösteren oyuncu Hande Erçel, ortalıkta gezmediği mesajını da vermiş oldu. Oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.

