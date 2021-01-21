21 Ocak 2021 Perşembe 02:46:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 12:34:00
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı
Oyuncu Hande Erçel, ismini kullanarak, dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı takipçilerini uyardı.
Yakın zamanda yaşanılan bu tür bir olay üzerine takipçilerini uyararak yanlış bir olaya karışmamaları için bir mesaj yayınlayan Hande Erçel, şunları yazdı: “Adımı kullanarak sosyal medya çekilişi yapacağıma dair paylaşımlar yapıldığını duyuyorum. İtibar etmemenizi önemle rica ederim.”