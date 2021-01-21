Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı

Yakın zamanda yaşanılan bu tür bir olay üzerine takipçilerini uyararak yanlış bir olaya karışmamaları için bir mesaj yayınlayan Hande Erçel, şunları yazdı: “Adımı kullanarak sosyal medya çekilişi yapacağıma dair paylaşımlar yapıldığını duyuyorum. İtibar etmemenizi önemle rica ederim.”