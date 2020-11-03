‘Sen Çal Kapımı’ dizisi oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, son dönemde yaşanan olumsuz olaylara rağmen eğlencelerine kaldığı yerden devam eden isimlere tepki gösterdi. Yapım şirketiyle toplantı yapan ikili, çıkışta kameraların karşısına birlikte çıktı. İkili, çok sayıda can kaybına neden olan İzmir depremi sonrası ve koronaya rağmen parti yaparak eğlenenlere sitem etti.



BU GÖRÜNTÜLER ÜZÜCÜ

Böyle bir günde eğlenmenin yersiz olduğunu ve pandemi nedeni ile partilerin bitmesi gerektiğini savunan Bürsin "Üzücü bu görüntüler. İnsanların daha fazla duyarlı olması ve maskelerini takması lazım" dedi. Hande Erçel de rol arkadaşına şu sözlerle destek oldu: "Ben de üzücü buluyorum. İnsanların kendi hayatları saygı duymak lazım tabii ki ama böyle bir şey yas varken hepimizin içi parçalanıyor, keşke daha duyarlı olsak."



Kerem Bürsin’in artan vaka sayıları karşısında çift maske taktığı dikkatlerden kaçmadı.