  • BIST
    1163.71
  • Dolar
    8,4637
  • Euro
    9,8949
  • Altın
    517,1300
İstanbul
13 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkent'te sonbahar renklerinin dansı
Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
"Oğlum annene hoşçakal de"
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ile gönderildi
İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız
Türkiye düşmanı Fransız dergi yine Erdoğan'ı hedef aldı
Süre doldu! Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza
LPG'li araçlara AVM izni geldi
Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
İzmir'de arama çalışmaları sona erdi
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Trump zaferini ilan etti!
Kuvvetli geliyor! Sel uyarısı
İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
"Viyana saldırısının kahramanları"
Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildiler
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
Diego Maradona'dan üzücü haber!
Trump'tan son dakika seçim açıklaması
03 Kasım 2020 Salı 17:13:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 15:54:00

Sen Çal Kapımı oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'den partileyen insanlara tepki: Biraz duyarlılık

ABONE OL

Kerem Bürsin ile Hande Erçel, ülke olarak geçirilen zor günlerde insanların partilerde olmasına tepki gösterdi: ‘'Biraz daha duyarlı olmalıyız.''

‘Sen Çal Kapımı’ dizisi oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, son dönemde yaşanan olumsuz olaylara rağmen eğlencelerine kaldığı yerden devam eden isimlere tepki gösterdi. Yapım şirketiyle toplantı yapan ikili, çıkışta kameraların karşısına birlikte çıktı. İkili, çok sayıda can kaybına neden olan İzmir depremi sonrası ve koronaya rağmen parti yaparak eğlenenlere sitem etti. 

BU GÖRÜNTÜLER ÜZÜCÜ

Böyle bir günde eğlenmenin yersiz olduğunu ve pandemi nedeni ile partilerin bitmesi gerektiğini savunan Bürsin "Üzücü bu görüntüler. İnsanların daha fazla duyarlı olması ve maskelerini takması lazım" dedi. Hande Erçel de rol arkadaşına şu sözlerle destek oldu: "Ben de üzücü buluyorum. İnsanların kendi hayatları saygı duymak lazım tabii ki ama böyle bir şey yas varken hepimizin içi parçalanıyor, keşke daha duyarlı olsak." 

Kerem Bürsin’in artan vaka sayıları karşısında çift maske taktığı dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Kerem Bürsin Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizi
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor

Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum

Babil'in İlay'ı Birce Akalay dansa başladı: Tango dersleri alıyorum
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım

Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı

Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı
'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER