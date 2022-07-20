Sen benim ana kraliçemsin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın 18 yıllık ilişkileri bitse de dostlukları devam ediyor. Tatlıses, Derya Tuna'nın yeni yaşını nostaljik bir fotoğrafla kutladı. 70 yaşındaki sanatçı, doğum günü mesajında "Sen hem İdo'nun anası, hem de benim ana kraliçemsin" ifadelerini kullandı. Tuna ile Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti.