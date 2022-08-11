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11 Ağustos 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 18:30:00

Sema herkesi şaşırtıyor

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakteriyle izleyicilerden tam not alan oyuncu Şükran Ovalı Çeşme tatili dönüşü Etiler'e görüntülendi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakteriyle izleyicilerden tam not alan oyuncu Şükran Ovalı Çeşme tatili dönüşü Etiler'e görüntülendi. Dizinin senaristi Sema Ergenekon'un yapım ekibini şaşırttığını belirten oyuncu, "Biz de senaryoyu son anda alıyoruz. Bütün set birbirimize haberiniz var mı diyoruz. Sema tabii ki söylemiyor" dedi.

Etiketler : Sema herkesi şaşırtıyor Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Savcı Derya
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