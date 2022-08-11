Sema herkesi şaşırtıyor

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakteriyle izleyicilerden tam not alan oyuncu Şükran Ovalı Çeşme tatili dönüşü Etiler'e görüntülendi. Dizinin senaristi Sema Ergenekon'un yapım ekibini şaşırttığını belirten oyuncu, "Biz de senaryoyu son anda alıyoruz. Bütün set birbirimize haberiniz var mı diyoruz. Sema tabii ki söylemiyor" dedi.

