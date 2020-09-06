Selfie çekmek Bahar Şahin'e 15 bin TL'ye mal oldu

Selfie çekmek Bahar Şahin'e 15 bin TL'ye mal oldu

Bahar Şahin, katıldığı tekne partisinde 15 bin TL değerindeki telefonunu selfie çekerken denize düşürdü. Şahin, karaya ayak basar basmaz kendine yeni bir telefon aldı.



'Zalim İstanbul' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin’e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı. Oyuncu, geçen hafta yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir teknedeki partiye katıldı. Fenerbahçe’den tekneyle Boğaz’a açılan gruptan Bahar Şahin’in başına talihsiz bir olay geldi.

1 SAATTE YENİSİNİ ALDI

Selfie çekmek için yatın burnuna giden oyuncu, 15 bin TL değerindeki telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz kendisine yeni bir telefon aldı. Başka bir saklama alanında tuttuğu fotoğraflarını ve numaralarını yeni telefonuna yükleyen oyuncu, bu durumu yakın çevresine ‘Zarar cana değil mala gelsin’ sözleriyle anlattı.