  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, 107 gün sonra rekor vaka sayısını açıkladı!
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Murat Boz sessizliğini bozdu: Hayatımda kimse yok
Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü
Terör yuvası Fransa'nın PKK/YPG propagandasına Dışişleri'nden sert tepki
Selfie çekmek Bahar Şahin'e 15 bin TL'ye mal oldu
Ünlüler Evrim Yaşlak'ın doğum gününde buluştu
Bu morluklar ne Rihanna!
Bakan Fahrettin Koca, 6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
RTÜK'ten yayıncılara uyarı: Mevzuata uygun şekilde yayınlayın
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan tam not aldı! İlk gün 10 bin araç geçti
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bolu'da kumarhane operasyonu! 15 kişiye 45 bin ceza kesildi
İspanya koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rumlar'da "Akdeniz Fırtınası" paniği! Türk helikopterleri Girne semalarında
Galatasaray'dan Inter'e Nainggolan için teklif
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 193 bine dayandı
KKTC Başbakanı Tatar'dan "Akdeniz Fırtınası" mesajı
BAE'li şirkete ait yük gemisi battı
Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin: Tekrar test yaptıracağım!
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aboubakar'dan şaşırtan talep! Beşiktaş'a transferi zora girdi
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
06 Eylül 2020 Pazar 19:52:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 19:52:00

Selfie çekmek Bahar Şahin'e 15 bin TL'ye mal oldu

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Katıldığı tekne partisinde selfie çekmek isteyen ünlü oyuncu Bahar Şahin, elindeki telefonu denize düşürünce karaya ayak bastığı gibi telefoncu dükkanına koştu

Bahar Şahin, katıldığı tekne partisinde 15 bin TL değerindeki telefonunu selfie çekerken denize düşürdü. Şahin, karaya ayak basar basmaz kendine yeni bir telefon aldı.

'Zalim İstanbul' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin’e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı. Oyuncu, geçen hafta yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir teknedeki partiye katıldı. Fenerbahçe’den tekneyle Boğaz’a açılan gruptan Bahar Şahin’in başına talihsiz bir olay geldi.

1 SAATTE YENİSİNİ ALDI

Selfie çekmek için yatın burnuna giden oyuncu, 15 bin TL değerindeki telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz kendisine yeni bir telefon aldı. Başka bir saklama alanında tuttuğu fotoğraflarını ve numaralarını yeni telefonuna yükleyen oyuncu, bu durumu yakın çevresine ‘Zarar cana değil mala gelsin’ sözleriyle anlattı.  

EN ÇOK OKUNAN HABERLER