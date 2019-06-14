Selena Gomez, Instagram’ı neden sildiğini açıkladı

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Selena Marie Gomez, dünya çapında en çok takip edilen kişiler arasında bulunduğu Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini açıkladı. 26 yaşındaki Gomez, Instagram’ın kendisini depresyona soktuğunu söyledi.

Yeni filmi Ölüler Ölmez’in (The Dead Don’t Die) çıkışından önce açıklamalarda bulunan Selena Gomez, sosyal medyanın özgüveni üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu anlattı. Instagram’da 152 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, kişisel hesabıyla artık pek ilgilenmeyeceğini ifade etti.

Instagram’ı bir dönem aktif bir şekilde kullandığını belirten Selena Gomez, “Fakat artık sosyal medyanın genç insanlar için çok sağlıksız olduğunu düşünmeye başladım. Ben de dahil birçok kişi bütün zamanını sosyal medyadaki yorumları okumakla ve bunları içselleştirmeye başlamakla geçiriyor.” diye konuştu.

Vogue dergisine açıklamalarda bulunan Selena Gomez, artık kendi Instagram hesabının şifresine bile sahip olmadığını, hesabın yönetiminden asistanının sorumlu olduğunu b