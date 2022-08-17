Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

BKM organizasyonuyla gerçekleşen gecede Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi ikilisi müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. 74'üncü yaş gününde sahneye çıkan Selami Şahin'e sürpriz yapıldı. 'Başımın Tatlı Belası' adlı eserini okuyan Şahin'e Yengi, elinde pasta ile geldi. Şahin, doğum gününü sahnede oğlu Lider Şahin ve Aşkın Nur Yengi'yle birlikte kutladı. Şahin, "74 yaşıma girdim. Allah o gücü veriyor ki sahneye çıktığım zaman yeniden doğmuş gibi oluyorum. Çünkü ben müziğe âşığım. Dünyaya yeniden gelsem yine besteci ve şarkıcı olmak isterim" dedi.