Sektörde sorun cinsiyet değil statü

Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan, oyunculuk sektöründe cinsiyet sorunu olmadığını, statü ayrımcılığı olduğunu ifade etti. MAG Dergisi'ne konuşan Buse Arslan, kadının çalışma hayatındaki yerinin sorulması üzerine ''Bizim sektörde kadına kıymet veriliyor. Kadınlar da bilinçli ve dişliler. Bizim sekörün kadını erkeği değil, statülüsü ve statüsüzü var malesef. Umarım bunlara hiç ihtiyaç kalmadığı bir dünyada yaşarız.

