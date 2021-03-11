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11 Mart 2021 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 11:31:00

Sektörde sorun cinsiyet değil statü

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Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan, oyunculuk sektöründe cinsiyet sorunu olmadığını, statü ayrımcılığı olduğunu ifade etti.

Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan, oyunculuk sektöründe cinsiyet sorunu olmadığını, statü ayrımcılığı olduğunu ifade etti. MAG Dergisi'ne konuşan Buse Arslan, kadının çalışma hayatındaki yerinin sorulması üzerine ''Bizim sektörde kadına kıymet veriliyor. Kadınlar da bilinçli ve dişliler. Bizim sekörün kadını erkeği değil, statülüsü ve statüsüzü var malesef. Umarım bunlara hiç ihtiyaç kalmadığı bir dünyada yaşarız.

Etiketler : kuruluş osman buse arslan oyunculuk
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