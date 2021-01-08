Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

Sabah uyandığında burnunda oluşan kızarıklık nedeniyle panik yaşayan oyuncu Begüm Öner, doktora gittiğini ve yapılan tetkikler sonrası zona olduğunu söyledi. Daha çok stresten kaynaklanan deri hastalığı için Begüm Öner, tedaviye başladığını ekledi.