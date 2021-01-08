08 Ocak 2021 Cuma 03:50:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 17:00:00
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı
‘Seksenler' dizisinde oynayan Begüm Öner, zona oldu.
Sabah uyandığında burnunda oluşan kızarıklık nedeniyle panik yaşayan oyuncu Begüm Öner, doktora gittiğini ve yapılan tetkikler sonrası zona olduğunu söyledi. Daha çok stresten kaynaklanan deri hastalığı için Begüm Öner, tedaviye başladığını ekledi.
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