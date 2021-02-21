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21 Şubat 2021 Pazar 10:38:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 17:23:00

Şehre kaçtılar

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Metropol hayatından uzak Kemerburgaz'da doğayla iç içe bir hayat süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çift, iki günlük karantinaya şehirde girdi.

Metropol hayatından uzak Kemerburgaz'da doğayla iç içe bir hayat süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çift, iki günlük karantinaya şehirde girdi. Ünlü çift, bu haftasonu için İstanbul'da bir otelde kalmayı tercih etti. Başak Dizer, ''Şehre büyük kaçış'' notunu düştü.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ başak dizer kemerburgaz
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