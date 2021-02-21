Şehre kaçtılar

Metropol hayatından uzak Kemerburgaz'da doğayla iç içe bir hayat süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çift, iki günlük karantinaya şehirde girdi. Ünlü çift, bu haftasonu için İstanbul'da bir otelde kalmayı tercih etti. Başak Dizer, ''Şehre büyük kaçış'' notunu düştü.