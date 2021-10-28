Şehir şehir gezmek ‘iyi Fikir'

TRT'de yayınlanacak 'İyi Fikir' programıyla yeniden ekranlara gelecek olan Alişan Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercilerle sohbet eden türkücü, sabah programı hakkında, "Şehir şehir gezip röportaj yapacağım. Keyifli bir iş olacağına içten inanıyorum" dedi. Koronavirüsten kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, yeğenleriyle buluşan ve onları sevindiren Kerem Bursin ve Hande Erçel'e özel olarak teşekkür etti. Türkücü, "Sete gittik, sağ olsunlar onlar da bizi kırmadı. Yeğenlerimle bolca ilgilendiler" dedi.