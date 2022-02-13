sefo Dünya listelerinde

Rapçi Sefo, dünyaya açıldı. Latin müzik dünyasının önde gelen isimilerinden Reik'le yaptığı kendi şarkısı 'Bilmem mi?'nin İspanyol versiyonu 'Miname'yle dünya listelerine girdi. Tekli Meksika, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Norveç ve Portekiz gibi ülkelerde üst sıralarda yer aldı.