13 Şubat 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 14:30:00
sefo Dünya listelerinde
Rapçi Sefo, dünyaya açıldı. Latin müzik dünyasının önde gelen isimilerinden Reik'le yaptığı kendi şarkısı 'Bilmem mi?'nin İspanyol versiyonu 'Miname'yle dünya listelerine girdi.
Rapçi Sefo, dünyaya açıldı. Latin müzik dünyasının önde gelen isimilerinden Reik'le yaptığı kendi şarkısı 'Bilmem mi?'nin İspanyol versiyonu 'Miname'yle dünya listelerine girdi. Tekli Meksika, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Norveç ve Portekiz gibi ülkelerde üst sıralarda yer aldı.