Edebiyatla iç içe olan Sefirin Kızı dizisinde Eşe'yi canlandıran Duygu Karaca, ‘Yağ Göz Çıkarmaz' kitabıyla okuyucularının karşısına çıktı. Oyuncu, bugüne kadar yaşadığı zorlukları, ailesi ve arkadaşlarıyla başından geçen hikâyeleri, bazen acı bazen tatlı bir mizah duygusuyla kaleme aldığını söyledi.