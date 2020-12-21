21 Aralık 2020 Pazartesi 05:06:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:32:00
Sefirin Kızı'nın Eşe'si Duygu Karaca'nın yaşadığı zorluklar kitabında
Sefirin Kızı dizisinde 'Eşe' karakterine hayat veren Duygu Karaca, ilk kitabını çıkarmanın heyecanını yaşıyor.
Edebiyatla iç içe olan Sefirin Kızı dizisinde Eşe'yi canlandıran Duygu Karaca, ‘Yağ Göz Çıkarmaz' kitabıyla okuyucularının karşısına çıktı. Oyuncu, bugüne kadar yaşadığı zorlukları, ailesi ve arkadaşlarıyla başından geçen hikâyeleri, bazen acı bazen tatlı bir mizah duygusuyla kaleme aldığını söyledi.