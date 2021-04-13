Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in başrol oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisi Fransa yolcusu... Dizi, Fransa'nın Cannes şehrinde her yıl (9-12 Nisan) düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'da yer almaya hazırlanıyor. Etkinlik boyunca fuarda reklamları yapılacak olan dizinin afişi de MIPCOM için yeniden tasarlandı. Çekimleri Bodrum'da yapılan dizinin önümüzdeki günlerde sezon final yapacağı iddia edildi.