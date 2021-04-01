  • BIST
    1416.95
  • Dolar
    8,1721
  • Euro
    9,6364
  • Altın
    450,0930
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı!
Türkiye'ye çağ atlatacak hamle
AK Parti'nin 1 Nisan paylaşımına beğeni yağdı
1 Mayıs'ta başlıyor: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
TBMM Genel Kurulunda "terör" tartışması! "Yaranız var, gocunuyorsunuz"
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye, dost ülkeye hibe edecek
Aşı provokasyonu elinde patladı
Türkiye'yi davet ettiler! Başarımızı dünyaya anlatacağız
Johnson & Johnson aşılarında skandal: 15 milyon doz çöpe gitti
NATO ile Rusya karşı karşıya: Havada yaşanan en büyük restleşme!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ülke genelinde etkili olacak!
Koza Altın
Putin'in kapısını çaldılar!
DHKP-C'li terörist itiraf etti: "Seçmen bilgileri elimizde"
ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme!
Şef Amani oyuncu oldu
Sürprizler yolda!
Kremlere verilen para çöptür!
Güzellik merkezine saldırı
Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!
Proje detayları gizli
Darüşşafaka için söylediler
Keşke ödülü babam da görseydi
O sözleri affetmedi!
01 Nisan 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 14:30:00

Şef Amani oyuncu oldu

ABONE OL

Ünlü şef Hazer Amani, oyunculuğa göz kırptı. Ünlü şef, Umut Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği 'İyi Yemek Öldürür' adlı kısa filme rol aldı.

Ünlü şef Hazer Amani, oyunculuğa göz kırptı. Ünlü şef, Umut Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği 'İyi Yemek Öldürür' adlı kısa filme rol aldı. Dizi teklifleri aldığını ancak ekranı düşünmediğini söyleyen Hazer Amani "Kendim olarak konuk olduğum diziler de oldu. Ancak inandığım bir film projesi olursa neden olmasın" dedi.

Etiketler : Ünlü şef Hazer Amani Umut Evirgen
2 hit bir Hande

2 hit bir Hande
Boşancaklar iddiası

Boşancaklar iddiası
Suçum olsa bedelini öderdim

Suçum olsa bedelini öderdim
Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

Eleştiriler başarımızı gösteriyor!
Can 4 yaşında

Can 4 yaşında
Düğün heyecanı sardı

Düğün heyecanı sardı
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el
Tadilat bitti sırada reklam var

Tadilat bitti sırada reklam var
Romanya -Türkiye arası online düet!

Romanya -Türkiye arası online düet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER