Şef Amani oyuncu oldu

Ünlü şef Hazer Amani, oyunculuğa göz kırptı. Ünlü şef, Umut Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği 'İyi Yemek Öldürür' adlı kısa filme rol aldı. Dizi teklifleri aldığını ancak ekranı düşünmediğini söyleyen Hazer Amani "Kendim olarak konuk olduğum diziler de oldu. Ancak inandığım bir film projesi olursa neden olmasın" dedi.