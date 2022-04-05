Seda'nın Lucifer'ı

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına başladı. 20 Mayıs'ta Prag'da evlenecek olan sanatçı, 2. sayfa programında Ökten'i dijitalde yayınlanan 'Lucifer' dizisinin başrol oyuncusu Tom Ellis'e benzettiğini söyledi. Sayan, ''Benim kocam ne İsmail YK, ne de Burak Özçivit. O benim Lucifer'ım" dedi.