26 Ocak 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 12:30:00
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile beraberlik yaşayan Oğulcan Engin, yaz aylarında hayallerini gerçekleştirecek.
Geçen sene İstanbul’da bir mekan işleten ünlü isim, bu kez beachlerin nabzını tutmak istiyor. Oğulcan Engin, pandemi sona ererse istediği gibi dizayn edeceği beachi işletmek için kolları sıvayacak. 500 bin TL'yi gözden çıkaran Seda Sayan'ın, oğluna da hem manevi hem maddi destek verdiği öğrenildi.