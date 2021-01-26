Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak

Geçen sene İstanbul’da bir mekan işleten ünlü isim, bu kez beachlerin nabzını tutmak istiyor. Oğulcan Engin, pandemi sona ererse istediği gibi dizayn edeceği beachi işletmek için kolları sıvayacak. 500 bin TL'yi gözden çıkaran Seda Sayan'ın, oğluna da hem manevi hem maddi destek verdiği öğrenildi.