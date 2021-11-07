Seda gitti Meryem geldi

Meryem Uzerli, Seda Sayan'ı işinden etti. Oyuncu, şarkıcının reklamlarında yer aldığı bir mücevher markasının yeni yüzü oldu.

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Meryem Uzerli, Seda Sayan'a çalım attı. Oyuncu, Sayan'ın yüzü olduğu ve reklamlarında yer aldığı bir mücevher markasıyla anlaştı. Bir süredir Almanya'da yaşayan oyuncu, önümüzdeki günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçerek ve objektiflere poz verecek. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programını devralan Seda Sayan'ın Büyüktopçu'yu işinden ettiği iddia edilmişti. Meryem Uzerli'nin şarkıcının yerine mücevher firmasıyla anlaşması üzerine "Seda, Onur'un elinden programı almıştı, Meryem de Seda'yı işinden etti" yorumları yapıldı. 2013 yılında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromu nedeniyle yollarını ayıran Meryem Uzerli'ye projenin yapımcısı Timur Savcı, tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık yaptığını söylemiş "Meryem'in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem'in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık" demişti.