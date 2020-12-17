17 Aralık 2020 Perşembe 12:56:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 12:56:00
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
'Saygı' dizisinin dizisinin Helen'i Miray Daner, dizinin sezon finalinin ardından takipçilerine teşekkür eden bir mesaj yayınladı.
Rolü için bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkan Miray Daner, ‘’Bir yıl önce bir araya geldiğimizdeki inancı, birbirimize olan güveni hiç kaybetmedik. Bir sezonun sonuna geldik. Güzel anılar biriktirdik ve içimize çok sinen bir iş yaptık‘’ dedi.