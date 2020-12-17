'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti

Rolü için bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkan Miray Daner, ‘’Bir yıl önce bir araya geldiğimizdeki inancı, birbirimize olan güveni hiç kaybetmedik. Bir sezonun sonuna geldik. Güzel anılar biriktirdik ve içimize çok sinen bir iş yaptık‘’ dedi.