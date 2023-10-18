İzmir'de defileye çıkan Özge Ulusoy, 'Savaşa Hayır' yazılı pankart açtı. Gelinlik ve abiye firması Asr-ı Nazende, önemli bir konuya daha el attı. Daha önceki senelerde terör ve kadına şiddet konularını gündemine alan firma bu kez de 'Aşk' temasıyla sergiledikleri koleksiyonlarında 'Savaşa Hayır' vurgusu yaptı. Podyuma çıkan Özge Ulusoy ve İzmirli mankenler, dünyada yaşanan savaşların sona ermesi dileğiyle pankart açtı. Ulusoy, "Çok güzel bir mesaj verdik. Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz" dedi.

