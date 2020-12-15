Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı

15 Aralık 2020 Salı 21:55:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:51:00
Savaş bitti! Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova sokağa çıktı
Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.
Ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, "Ülkemde savaş varken çıkıp gezip dolaşmam doğru olmazdı. O yüzden yoktum ortalarda. 30 yıl sonra Karabağ bizim oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.
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