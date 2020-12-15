Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı

Ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, "Ülkemde savaş varken çıkıp gezip dolaşmam doğru olmazdı. O yüzden yoktum ortalarda. 30 yıl sonra Karabağ bizim oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.