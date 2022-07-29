Savaş baltasıyla dondurma kesti

Şarkıcı Buray, Aşık Mahzuni Şerif anısına Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 30 bin kişini yer aldığı konserde şarkıcı, repertuvarında kendi eserlerinin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif türkülerini seslendirdi. Buray, konser sonunda 250 kilogramlık Maraş dondurmasını Osmanlı savaş baltasıyla kesti.