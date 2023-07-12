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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:52:00

Sat komandolarına ziyaret

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Oyuncu Hande Subaşı, Deniz SAT Komandolarını birliklerinde ziyaret etti. Şubaşı, emekli SAT komandolarıyla da tanışıp fotoğraf çektirdi.

Oyuncu Hande Subaşı, Deniz SAT Komandolarını birliklerinde ziyaret etti. Şubaşı, emekli SAT komandolarıyla da tanışıp fotoğraf çektirdi. Özel ziyaretin sonunda güzel oyuncu, sosyal medya hesabından "Kuruluşlarını, eğitim ve görev süreçlerini yakından dinleyip, gurur duyduğum ve alkışladığım SAT'ların birliklerine ziyaret" notuyla paylaşım yaptı.

Etiketler : Sat komandolarına ziyaret Oyuncu Hande Subaşı Deniz SAT Komandoları
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