Sat komandolarına ziyaret

Oyuncu Hande Subaşı, Deniz SAT Komandolarını birliklerinde ziyaret etti. Şubaşı, emekli SAT komandolarıyla da tanışıp fotoğraf çektirdi. Özel ziyaretin sonunda güzel oyuncu, sosyal medya hesabından "Kuruluşlarını, eğitim ve görev süreçlerini yakından dinleyip, gurur duyduğum ve alkışladığım SAT'ların birliklerine ziyaret" notuyla paylaşım yaptı.

