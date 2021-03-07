Şarkıyla itiraf etti

Hafta içi yeni bir arkadaşlığa yelken açtıkları iddia edilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç çifti, iddiaları doğruladı. Gözlerden uzak birlikteliklerini yaşayan ikiliden Kaygılaroğlu, önceki gün paylaştığı 'Uyanmam' adlı şarkıya kız arkadaşını etiketleyerek arkadaşlıklarını ilan etti. Şarkıda yer alan "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu" sözleri dikkat çekti. Önceki gün görüntülenen Berrak Tüzünataç ise Uraz Kaygılaroğlu'nun sorulması üzerine ''Sizlere açıklamak gibi mecburiyetim yok'' diye konuştu.

