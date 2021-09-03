03 Eylül 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 15:30:00
Şarkının geliri kanser hastalarına
Geçtiğimiz sene vefat eden Hüner Coşkuner'in anısına Elenor Müzik sanatçının birinci yıl yarım kalan albümünde 3 şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz sene vefat eden Hüner Coşkuner'in anısına Elenor Müzik sanatçının birinci yıl yarım kalan albümünde 3 şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. 'Hayat Yenilmem Sana' adlı albümün tüm geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak.