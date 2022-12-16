Şarkının geliri aşevine

Şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği '17 Benli Şadiye' isimli Uşak türküsünden sağlanan gelirin kentte yapımına başlanan Uşak Aşevi'ne aktarılacak. Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Kıraç'ın yöreye ait türküyü 40 kişilik öğrenci korosuyla seslendirdi. Konserde yapılan çekimlerle hazırlanan klibin şarkıcının Youtube hesabından paylaşıldı. Şarkıdan elde edilecek gelirin de Uşak Aşevi yapımına bağışlanacak.