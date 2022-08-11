Şarkılarımı bilen söylesin

Rapçi Sefo, Üsküdar Fest'te hayranlarıyla buluştu. Harem'de konsere yaklaşık 85 bin kişi katıldı. Geçtiğimiz günlerde Berkay ve Oğuzhan Koç'u ima ederek konserlerinde kendisine ait olan 'Bilmem mi?' şarkısını çaldırıp, vokalistlerine söyletmeleriyle alakalı rapçi, "Popçular veya rapçiler kim şarkımı söylerse gururlanırım. Ben isim vermek ve böyle polemiklere girmek istemiyorum. Benim şarkılarımı bilmeyen değil, bilen söylesin" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.