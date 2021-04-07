Şarkılarım ticari kaygıdan uzak

Genç şarkıcı Hande Ünsal, şarkılarını ticari kaygıyla yapmadığından bahsetti. Milyon TV'ye konuşan şarkıcı, başarılı odaklı olduğunu ve bundan büyük keyif aldığını söyledi. Kilo takıntısı olduğunu dile getiren Ünsal, "49 kiloyum ve kendimi kilolu hissediyorum zaman zaman. Sanırım kendimde kilo takıntım var" diyerek itirafta bulundu. Şarkıcı, uzun zamandır da babasıyla görüşmediğini ifade etti.

