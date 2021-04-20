Şarkıları Meksika'da gündem

Müziklerini yaptığı "Yaralı Kuşlar" ve "Elif" dizileriyle şarkıları 40'tan fazla ülkede dinlenen söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Meksika basınının da dikkatini çekti. Sanatçı, Meksika'nın gazetesi Crónica'ya röportaj verdi. Murat Evgin, yaptığı açıklamada "Müzikte 22. yılımda dünyanın en uzak kıtalarından gelen bu muhteşem sevgi için şükrediyorum" diye konuştu.

