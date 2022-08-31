Şarkılar âşıklara

Şarkıcı Gökhan Tepe, Bodrum Üzüm Kızı adlı mekanda sahne aldı. Tepe, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Tepe, "Bizleri dinlemeye gelemeyen ve sesimizi dışarıdan duyan Bodrum severler içinde şarkılarımızı söyleyeceğiz" dedi. Tepe, romantik şarkılarını âşıklar için seslendirdi.