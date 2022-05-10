Şarkılar annelere

Modacı sevgilisi Samar Dadgar'la evlilik hazırlıkları yapan Özcan Deniz, Cahide Palazzo adlı mekanda sahne aldı. Deniz, dünden bugüne kadar olan şarkılarını anneler için söyledi. Müzisyen, "Annelik -babalık gerçekten kutsal bir müessese. Ama sadece doğurmakla olan bir şey değil. Büyütmek, beslemek, hayata hazırlamak onun birçok tanımı var. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin küçük büyük hiç fark etmez, saygıdan, ellerinden öpüyorum" dedi.