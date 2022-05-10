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10 Mayıs 2022 Salı 11:12:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 11:12:00

Şarkılar annelere

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Modacı sevgilisi Samar Dadgar'la evlilik hazırlıkları yapan Özcan Deniz, Cahide Palazzo adlı mekanda sahne aldı.

Modacı sevgilisi Samar Dadgar'la evlilik hazırlıkları yapan Özcan Deniz, Cahide Palazzo adlı mekanda sahne aldı. Deniz, dünden bugüne kadar olan şarkılarını anneler için söyledi. Müzisyen, "Annelik -babalık gerçekten kutsal bir müessese. Ama sadece doğurmakla olan bir şey değil. Büyütmek, beslemek, hayata hazırlamak onun birçok tanımı var. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin küçük büyük hiç fark etmez, saygıdan, ellerinden öpüyorum" dedi.

Etiketler : Şarkılar annelere Samar Dadgar Cahide Palazzo
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