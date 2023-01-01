Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney, Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Kendisi için sinemanın müzikten daha önce geldiğini söyleyen Güney, "Sinema müziği aşarak önüne geçti. Bizim sinemamız insanımızı anlatırdı. Sinemacılar beni filmci saymazlar, şarkıcı derler. Hep o damgayı yiyoruz. 'Festivaller oluyor niye çağırmıyorsunuz' diyorum, 'Sen şarkıcısın' diyorlar" dedi.