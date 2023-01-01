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01 Ocak 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 14:30:00

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

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Gökhan Güney, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney, Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Kendisi için sinemanın müzikten daha önce geldiğini söyleyen Güney, "Sinema müziği aşarak önüne geçti. Bizim sinemamız insanımızı anlatırdı. Sinemacılar beni filmci saymazlar, şarkıcı derler. Hep o damgayı yiyoruz. 'Festivaller oluyor niye çağırmıyorsunuz' diyorum, 'Sen şarkıcısın' diyorlar" dedi.

Etiketler : gökhan güney şarkıcı oyuncu
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