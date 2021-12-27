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27 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00

Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

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Şubat ayında vizyona girecek 'Dilberay' filminin müzik direktörü İskender Paydaş, Dilber Ay hakkında konuştu. Paydaş, "Gerçekten çok çok iyi bir ses sanatçısı.

Şubat ayında vizyona girecek 'Dilberay' filminin müzik direktörü İskender Paydaş, Dilber Ay hakkında konuştu. Paydaş, "Gerçekten çok çok iyi bir ses sanatçısı. Türkiye'de müzik yapan bütün şarkıcıların pop, rock, türkü, arabesk fark etmez, hangi türde olursa olsun Dilber Ay'ı incelemeleri gerekiyor" dedi.

Etiketler : Dilber Ay Dilberay İskender Paydaş
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