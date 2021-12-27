Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

Şubat ayında vizyona girecek 'Dilberay' filminin müzik direktörü İskender Paydaş, Dilber Ay hakkında konuştu. Paydaş, "Gerçekten çok çok iyi bir ses sanatçısı. Türkiye'de müzik yapan bütün şarkıcıların pop, rock, türkü, arabesk fark etmez, hangi türde olursa olsun Dilber Ay'ı incelemeleri gerekiyor" dedi.

