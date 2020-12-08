08 Aralık 2020 Salı 17:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:16:00
Şarkıcı Tuğba Özerk'in flaşlardan kaçışı
Şarkıcı Tuğba Özerk, Bebek'te erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Gazetecileri fark eden Tuğba Özerk ve erkek arkadaşı, bir anda aralarındaki mesafeyi açtı. Tuğba Özerk, koşar adımlarla soluğu bir markette aldı. O sırada beraber olduğu erkek arkadaşı ise çareyi uzaklaşmakta buldu. Şarkıcı, “Erkek arkadaşınız neden kaçtı?” sorusuna “Teşekkür ederim’’ demek ile yetindi.
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