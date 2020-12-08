Şarkıcı Tuğba Özerk'in flaşlardan kaçışı

Gazetecileri fark eden Tuğba Özerk ve erkek arkadaşı, bir anda aralarındaki mesafeyi açtı. Tuğba Özerk, koşar adımlarla soluğu bir markette aldı. O sırada beraber olduğu erkek arkadaşı ise çareyi uzaklaşmakta buldu. Şarkıcı, “Erkek arkadaşınız neden kaçtı?” sorusuna “Teşekkür ederim’’ demek ile yetindi.

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