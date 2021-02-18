Şarkı imzasında dostluk var

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında adından bahsettiren Lila, yeni şarkısı 'Noktürn'ü piyasaya çıkardı. Çocukluk arkadaşıyla parçasını yazdığını söyleyen genç popçu, ''23 senelik dostumla böyle bir albüm yapmak çok keyifliydi. İkimizde hayalimizi yaşadık'' diye konuştu.