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18 Şubat 2021 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 14:39:00

Şarkı imzasında dostluk var

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Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında adından bahsettiren Lila, yeni şarkısı 'Noktürn'ü piyasaya çıkardı.

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında adından bahsettiren Lila, yeni şarkısı 'Noktürn'ü piyasaya çıkardı. Çocukluk arkadaşıyla parçasını yazdığını söyleyen genç popçu, ''23 senelik dostumla böyle bir albüm yapmak çok keyifliydi. İkimizde hayalimizi yaşadık'' diye konuştu.

Etiketler : Lila şarkıcı Noktürn
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