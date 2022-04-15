Sarışın güzel piyanist çıktı

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de sarışın bir kız arkadaşıyla objektiflere yansımış ve ismini açıklamamıştı. Oyuncunun gizemli arkadaşı belli oldu. Snobmagazin'in haberine göre Tanış'ın yürüyüş yaptığı sarışının hanımefendinin piyanist ve besteci İklim Tamkan olduğu iddia edildi.