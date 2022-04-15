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15 Nisan 2022 Cuma 07:55:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 11:52:00

Sarışın güzel piyanist çıktı

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Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de sarışın bir kız arkadaşıyla objektiflere yansımış ve ismini açıklamamıştı. Oyuncunun gizemli arkadaşı belli oldu. Snobmagazin'in haberine göre Tanış'ın yürüyüş yaptığı sarışının hanımefendinin piyanist ve besteci İklim Tamkan olduğu iddia edildi.

Etiketler : Sarışın güzel piyanist çıktı Netflix' Kulüp Fırat Tanış
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