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05 Mayıs 2022 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 17:42:00

Sanatta farkındalık

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Sanat dünyası sokak hayvanları için bir araya geliyor.

Sanat dünyası sokak hayvanları için bir araya geliyor. Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşması için yapılacak sergide Alea Pınar Du Pre, Esra Meral, Laura Margarita, Nilay Özenbay, Özge Gürkan ve Taylan Türkmen eşsiz eserlerini, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışlayacak. Sergiden elde edilecek gelir, sahipsiz hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve tedavilerinde kullanılmak üzere Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışlanacak.

Etiketler : sokak hayvanları sergi gelir
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