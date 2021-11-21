Sanatçılar alkışı sevmeli

Şarkıcı Serkan Kaya sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Cahide Palazzo'da sahne aldı. Kaya, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kaya alkışlar eşliğinde konserini sonlandırırken "Bir sanatçı hiçbir zaman parayı sevmemeli, alkışı sevmeli. Ben alkışı ve ilgiyi severim. Benim için en önemlisi bu" dedi.