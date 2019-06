Sibel Can sanata servet döküyor

Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ



Geçtiğimiz günlerde ünlü ressamı evinde ziyaret eden Can, kendisi için yapılan tabloyu inceledi. İnan imzalı tablo, yakında ünlü şarkıcının evinin duvarlarını süsleyecek. Sanata yatırım yapmayı seven Can, daha önce de tablolarını aldığı Devrim Erbil'in atölyesini ziyaret etmişti.



SİBEL CAN KİMDİR?

1 Ağustos 1970‘de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre’nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük’te dünyaya geldi.

İlkokul mezunu olan Sibel Can’ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.

Sibel Can’nın müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail’de şarkı söyleyip dansetti. Türkiye’ye döndü. Yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu’nda işe başladı.

Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçıyı, Nükhet Duru‘nun Fahrettin Arslan‘a tavfiye etmesi üzerine sanatçının bir anda dünyası değişti. Sanatçı böylece Maksim Gazinosu‘nda ilk sahnesini aldı.

Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle ceza alan gazinonun kapatılması üzerine Fahrettin Arslan’nın yardımıyla mahkemede yaşı 6 yaş büyülttürüldü. Böylece Maksim Gazinosu’nun oryantal dansçısı oldu.Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi.

Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak’tan ilk albümü olan “Günah Bize”yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay‘ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer‘in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.

Neredeyse her yıl bir albüm çıkaran Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik’e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan “Şarkılarda Senden Yana” albümünde tarzını biraz değiştirdi.

Albümdeki “Deli Yüreğim”, “Dedikodu” gibi parçalar Can’ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç’ın bestelediği “Padişah”lı albüm yayınlandı. “Padişah”la birlikte Sibel Can, Türkiye’nin en çok konuştuğu isim haline geldi.

1999 yılında Hakan Ural’dan ayrıldı.

2000 yılında çıkarttığı “İşte Türk Sanat Müziği, İşte Sibel Can” adlı albümle yeni bir döneme girdi. Aynı yıl Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. “Kaldırım Çiçeği”, “Gülüm”, “Bize Ne Oldu” ve “Berivan” gibi dizilerle kamera karşısında da başarısını kanıtladı.

2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı en son 2007 yılında “Akşam Sefası” adlı albümü ile sevenleriyle buluştu.

Evlilikleri :

1.evliliği : Hakan Ural ile 28 Eylül 1988 tarihinde evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adından iki çocuk dünyaya getirdi.

2. evliliği : 2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt ile evlendi. 2010 yılının Eylül ayında boşandılar. Bu evlilikten Emir (d.Ağustos 2000) isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

2011 yılında Seyyah albümünü çıkardı, albümdeki Hançer adlı parçası ile başarısı daha da arttı ve son olarak 2012 yılının Nisan ayında Meşk adlı albümünü çıkardı. 2014 yılının Şubat ayında Galata adlı albümünü çıkardı.Bir dönem Kaşmir Halı reklamlarında oynamış,uzun yıllar bu markanın yüzü olmuştur.

2016 yılının Nisan ayında DMC Müzik'ten Arabesque adlı albümünü çıkaran Sibel Can, bu albümde efsane besteci Burhan Bayar'ın 80'li yıllara damga vuran ‘Gülüm Benim’, 'Sevmek', 'Bu da Geçer', 'Mavi Mavi' , 'Seninle ilk defa' , 'Yalnızım dostlarım', 'Mutlu Ol Yeter', 'Hasret Rüzgârları', 'Benim Hatım', 'Gurbet Geceleri' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 9 Nisan 2016'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde 10 Ağustos 2016'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk defa Arabesque albümünden şarkılar seslendiren Sibel Can, Bostancı konseri öncesi; "Beni arabeskin büyük ustası Orhan Gencebay keşfetti, o zamanlardan beri arabesk müziği çok seviyorum” demiştir.

Sibel Can 10 Ağustos 2016 tarihinde ki İstanbul Harbiye'de ki konserinde Ayla Çelik ile "Bağdat" adlı şarkıya düet yaparken, Rap müziğin sevilen isimleri Eypio & Burak King ikilisi ile birlikte arabesk rock tınıları ile de dikkat çeken "Günah Benim" adlı rap şarkıya düet yapmıştır.

Can, konser öncesi verdiği röportajda 'Eypio ve Burak King'i çocuklarım sayesinde keşfettim. 100 milyonun üzerinde izlenmişler. İlk kez rap yapacağım için çok heyecanlıyım" demiştir.

Ekim 2016'da O SES TÜRKİYE yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Bu yarışmada Hadise, Sibel Can'la ilgili olarak ''onu hiç böyle bilmezdim komik bir yanı da varmış''demiştir.

2016'da Kasım ayında düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın en iyi arabesk-fantezi müzik sanatçısı seçilmiştir. Bu yarışmada gecenin sunucusu Okan Bayülgen tarafından kilolarıyla ilgili espri yapılması üzerine hayranları tepki göstermiştir. Ancak Okan Bayulgen'e en büyük tepki Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan gelmiş ve Bayülgen'i ağır bir şekilde eleştirmiştir.

Stüdyo albümleri

1987: Günah Bize

1988: Bulursun Beni

1989: Rüyalarda Buluşuruz

1990: Hasretim

1991: Bir Güneş Batışında

1992: Seni Sevmek

1993: Hayat Devam Ediyor

1994: Hatırasıdır

1995: Şarkılar da Senden Yana

1997: Bu Devirde

1999: Daha Yolun Başındayım

2000: Sibel Can Şarkıları

2000: İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can

2001: Canım Benim

2003: Sen Benimsin

2005: Özledin mi?

2007: Akşam Sefası

2009: Benim Adım Aşk

2011: Seyyah

2012: Meşk

2014: Galata

2016: Arabesque

Filmleri ve dizileri :

1996 – Kaldırım Çiçeği

1997 Gülüm

1998 Sibel

1999 Bize Ne Oldu

2002 Berivan

2002 – Papatya ile Karabiber

2005 Saklambaç

2006 Ah İstanbul.