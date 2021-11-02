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02 Kasım 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 11:30:00

Sanat iyileştirir

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Deniz Seki, önceki akşam sevenleriyle Antalya'daydı.

Deniz Seki, önceki akşam sevenleriyle Antalya'daydı. Yeni şarkısı için günlerini stüdyoda geçiren Seki konserlerine ara vermeden devam ederken "Sanatın sizi iyileştirmesine izin verin ve konserlere gelin" diye kendisini izlemeye gelen müzikseverlere çağrıda bulundu. Konser öncesi habercilerin sorularını cevaplayan Seki, "Konserlerim çok keyifli geçiyor. Sevenlerimle şarkı söylemekten çok mutluyum. Keyfim çok yerinde'' yanıtını verdi.

Etiketler : Sanat iyileştirir Deniz Seki Antalya
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