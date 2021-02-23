23 Şubat 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 11:33:00
Sanal alem detoksu bitti
Kısa bir süre öncesinde sosyal medyada hayranları tarafından gelen yorumlara sinirlenen ve Instagram hesabını kapatan Ebru Şahin, sanal aleme döndü.
Kısa bir süre öncesinde sosyal medyada hayranları tarafından gelen yorumlara sinirlenen ve Instagram hesabını kapatan Ebru Şahin, sanal aleme döndü. Şahin'in sosyal medya detoksu sona erdi. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Şahin, Ege'de verdiği pozları 'Geri döndüm' sözleriyle paylaştı.