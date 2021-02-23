Sanal alem detoksu bitti

Kısa bir süre öncesinde sosyal medyada hayranları tarafından gelen yorumlara sinirlenen ve Instagram hesabını kapatan Ebru Şahin, sanal aleme döndü. Şahin'in sosyal medya detoksu sona erdi. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Şahin, Ege'de verdiği pozları 'Geri döndüm' sözleriyle paylaştı.

