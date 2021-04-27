Şampuan satıp çocuk okutacak

Manken Tülin Şahin, şampuan markası kurmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar birçok global kozmetik markasının yüzü olan model, kendi saç bakım serisini üretecek. Üzerinde çalıştığı özel formülü için kolları sıvayan Şahin, "Üreticilerle görüşmelere başladık. Kim istediğimi en iyi şekilde üretebilirse onlarla anlaşma sağlayacağım" dedi. Şahin, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünü ise çocukların eğitimine kullanacağını açıkladı.

