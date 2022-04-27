Sanatçı Hülya Avşar önceki akşam Bebek'teydi. Avşar kızı, sıkışan trafikte bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Avşar kızı, "Şarkı geliyor, şampiyon belli" sözlerini sarf ederek sanatçılara taş attı. Avşar kızı, arabasının üzerini gülle dolduran gülcüye 100 TL bahşiş vererek evinin yolunu tuttu.